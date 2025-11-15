Хабиб обратился к Махачеву перед поединком с Маддаленой на турнире UFC 322

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе.

«Пусть Аллах сохранит тебя во благе, младший. В этом виде спорта ты идешь за историей, только вперед и только победа», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Поединок Махачева и Маддалены состоится в ночь на 16 ноября. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев