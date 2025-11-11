Бокс/ММА
11 ноября, 16:10

Кормье удивился размеру Махачева после перехода в полусредний вес: «Посмотрите на этого парня!»

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье удивился при виде Ислама Махачева. Россиянин поднялся из легкого в полусредний вес, для боя с чемпионом Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Вау, посмотрите на размеры этого парня!» — сказал Кормье на видео американского блогера и стримера Эдина Росса.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

Бой Махачева и Маддалены пройдет 16 ноября и возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Даниэль Кормье
