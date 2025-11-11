Кормье удивился размеру Махачева после перехода в полусредний вес: «Посмотрите на этого парня!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье удивился при виде Ислама Махачева. Россиянин поднялся из легкого в полусредний вес, для боя с чемпионом Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

«Вау, посмотрите на размеры этого парня!» — сказал Кормье на видео американского блогера и стримера Эдина Росса.

Бой Махачева и Маддалены пройдет 16 ноября и возглавит турнир UFC 322 в Нью-Йорке.