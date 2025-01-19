Умар Нурмагомедов вышел на бой UFC 311 с Двалишвили в сопровождении Хабиба

Россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) вышел на титульный бой UFC 311 с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Умар появился в сопровождении Хабиба Нурмагомедова. На 29-летнем спортсмене была белая папаха и выходил он под дагестанскую мелодию.

Также под кофтой Умара была черная повязка в память о тренере, дяде и отце Хабиба — Абдулманапе Нурмагомедове. Он снял ее и передал Хабибу.