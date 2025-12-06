Бой Мераб Двалишвили — Петр Ян 2: во сколько время начала реванша на UFC 323

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили проведут бой в главном событии UFC 323 в воскресенье, 7 декабря. Бой за титул чемпиона в легчайшем весе возглавит турнир на «T-Mobile Арене» в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Ян (19-5) и Двалишвили (21-4) встретятся во второй раз в карьере. Первый поединок состоялся в марте 2023 года, тогда победу единогласным решением судей одержал Мераб.

Двалишвили выйдет на четвертую защиту чемпионского титула в 2025 году. Ян владел поясом с июля 2020-го по март 2021 года и утратил его из-за дисквалификации при первой защите.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 323. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами поединков можно также в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В прямом эфире главное событие UFC 323 покажут платформа UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko. Ориентировочное время начала боя между Яном и Двалишвили — 8.00 по московскому времени (рекомендуем подключаться к трансляции заранее).