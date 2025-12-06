Ян — о реванше с Двалишвили: «Это огромная мотивация доказать, что я топ-боец»

Россиянин Петр Ян дал последний комментарий перед реваншем с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Ребята, я знаю, что Мераб дерется дома и вы его поддерживаете. Для меня это огромная возможность, огромная мотивация доказать самому себе, что я являюсь топ-бойцом этого дивизиона, поэтому я сегодня здесь», — сказал Ян после взвешивания.

Поединок Двалишвили и Яна состоится в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Их первый бой в марте 2023 года на UFC Fight Night 221 завершился победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна в ММА 19 побед и 5 поражений. У Двалишвили 21 победа и 4 поражения.

ММА UFC: Двалишвили — Ян