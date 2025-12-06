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Ян и Двалишвили провели дуэль взглядов перед реваншем

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили и российский боец Петр Ян провели заключительную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 323.

Это будет реванш. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

Первый бой, который состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, завершился победой Двалишвили единогласным решением судей.

32-летний Ян в ММА провел 24 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. На счету 34-летнего Двалишвили профессиональный рекорд — 21 победа и 4 поражения.

Бой UFC 323 Мераб Двалишвили&nbsp;&mdash; Петр Ян&nbsp;2, 7&nbsp;декабря 2025: прямая онлайн трансляция.Бой-реванш Яна против Двалишвили: Петр отберет пояс у Мераба? Онлайн-трансляция UFC 323
ММА UFC: Двалишвили — Ян
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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