Богдан Гуськов нокаутировал американца Паугу и одержал первую победу в UFC

Узбекский боец российского происхождения Богдан Гуськов победил американца Зака Паугу в поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 236.

Гуськов нокаутировал соперника в середине первого раунда.

Теперь у 31-летнего Гуськова 15 побед и 3 поражения в ММА. Спортсмен провел второй поединок в UFC и впервые выиграл. В дебютном бою он уступил швейцарцу Волкану Оздемиру удушающим приемом в первом раунде.

У 35-летнего Пауги 6 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.

Турнир UFC Fight Night 236 проходит в Лас-Вегасе (США).