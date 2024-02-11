Армен Петросян проиграл Родольфо Виейре удушающим приемом на UFC Fight Night 236

Армяно-российский боец средней весовой категории Армен Петросян уступил бразильцу Родольфо Виейре в поединке на турнире UFC Fight Night 236.

Виейра одержал победу за 12 секунд до конца первого раунда удушающим приемом (треугольник).

33-летний Петросян потерпел третье поражение при восьми победах в профессиональной карьере. У 34-летнего Виейры 10 побед и 2 поражения в ММА.

Турнир UFC Fight Night 236 проходит в Лас-Вегасе (США).