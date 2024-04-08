Богатырев: «У Царукяна больше желания победить, чем у Оливейры»

Российский боец ММА Адам Богатырев поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

Бой состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

«Царукян набрал обороты, разогнался. Немаловажную роль сыграет то, что 34-летний Оливейра не дрался почти год и лечил травму. Он на бумаге более опытный, но Арман моложе и более голодный. У него больше желания победить», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.