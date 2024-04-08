Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:08

Богатырев: «У Царукяна больше желания победить, чем у Оливейры»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Адам Богатырев поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

Бой состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

«Царукян набрал обороты, разогнался. Немаловажную роль сыграет то, что 34-летний Оливейра не дрался почти год и лечил травму. Он на бумаге более опытный, но Арман моложе и более голодный. У него больше желания победить», цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
9 и 10 апреля пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Двойной «сухарь», раздавленный Челябинск и первый финал Ярославля за 15 лет. Что произошло в матче «Трактор» - «Локомотив»
В музее казачества Ростовской области нашли портреты нацистских преступников
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финалист Гран-при ACA Богатырев: «Холлоуэй перебьет Гейджи, если Джастин его не нокаутирует»
Новости
RSS RSS
Все новости