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Абдель-Азиз: «Хабиб заставил нас гордиться тем, что мы мусульмане»

Давид Хачатрян
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Известный MMA-менеджер и основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз заявил, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) открыл двери для многих молодых бойцов.

«6 лет назад этот молодой лев из маленького с. Сильди изменил будущее спорта и открыл двери для многих молодых парней, и он заставил нас гордиться тем, что мы мусульмане, и он оставил нам много крылатых фраз», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Али Абдель-Азиз
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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