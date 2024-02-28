Кудряшов: «Нганну уснет в бою с Джошуа»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился мнением о бое между экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и британцем Энтони Джошуа.

«Нганну сейчас уснет [в бою] с Джошуа, — сказал Кудряшов журналистам. — Уверен ли я? Не могу быть уверен, но мне кажется, что Джошуа будет не таким легким, как был Фьюри [в бою с Нганну]».

«Джошуа выйдет с абсолютно другим настроем. Нганну придется не сладко».

Нганну и Джошуа сразятся по правилам бокса 8 марта в Эр-Рияде.

Следующим соперником 38-летнего Кудряшова станет американец Деандре Сэвейдж, на счету которого 4 победы и 0 поражений. Боксеры встретятся в турнире по боксу «Поколение», который состоится 2 марта в Губкине (Белгородская область).