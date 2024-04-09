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Сегодня, 18:11

Шара Буллет сделал заявление о возможном бое с Хамзатом Чимаевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (13-0) по прозвищу Шара Буллет высказался по поводу потенциального боя с Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Потенциальный бой с Чимаевым? Не знаю, что сказать. Если это будет интересно UFC, и где-то на кону будет стоять пояс, то это возможно, то этот бой будет неизбежен. Мы в одной весовой категории, мы оба хотим забрать пояс», — сказал Шара Буллет в интервью Youtube-каналу «Все или ничего».

Магомедов проведет следующий поединок на турнире UFC on ABC 6, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии. В главном событии вечера Чимаев сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

Источник: Youtube-канал
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА
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