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Сегодня, 12:30

Павлович: «Поветкин — выдающийся боксер, достойный спортсмен и достойно себя ведет»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) заявил «СЭ», что он не знаком лично с олимпийским чемпионом и экс-обладателем регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным (36-3), но считает его достойным человеком.

— Сергей, вот есть российский боксер, с которым, на мой взгляд, вы похожи. То есть и стилем бойцовским, агрессивным, и где-то и внешним видом, и манерой общения тоже. Ты понял, о ком я говорю сейчас?

— Не.

— Александр Поветкин.

— Ну я подумал, ну он же уже не выступает, бывший [боксер].

— Да он уже, конечно, не выступает. Ты на него подписан, а ты с ним виделся вот хотя бы раз в жизни?

— Не, не виделся. Ну это боксер выдающийся, это олимпийский чемпион, мы все видели, как он сносил ребят, когда думали, что проиграет, нокаутом укладывал. Поэтому да, это очень достойный спортсмен и достойно ведет себя.

— Было бы любопытно с ним потренироваться, ну как-то встретиться, может быть, вместе на каком-нибудь мероприятии? Потому что мне кажется...

— Я думаю, это еще все впереди, я думаю, увидимся, пообщаемся.

— От Усика, я так понимаю, ты отписался в соцсетях?

— Ну, сам все прекрасно понимаешь.

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Поветкин
Сергей Павлович
ММА
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