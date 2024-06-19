Павлович: «Я мало кого видел, кто мог встать из-под Хабиба»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался с командой экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

— Ты как тогда Исламу Махачеву травмировал шею? Вот он рассказывал в интервью, это как вообще произошло?

— Слушай, я, честно говоря, не помню, как произошло. Ну, может быть, знаешь, там чуть-чуть возились где-то как-то случайно, но точно это было не специально.

— А с Хабибом ты возился, кстати?

— Да, легко, потому что я с большим весом, чтобы, знаешь, там травму не получить, но могу сказать, Хабиб, если он брал, очень-очень сильный, крепкий, и знаешь, я мало кого видел, кто мог из-под него встать, если он затаскивал вниз.

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.