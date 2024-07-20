Боец UFC Раджабов считает, что Дана Уайт все еще заинтересован в возвращении Хабиба Нурмагомедова

Боец UFC Лоик Раджабов заявил, что президент организации Дана Уайт заинтересован в возвращении экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Один из бойцов сказал, что Дана ради денег продаст даже свою маму. Он заинтересован в продажах. Поэтому с легкостью вернет Хабиба», — цитирует Раджабова MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с Джастином Гейджи в октябре 2020 года, защитив титул чемпиона UFC в третий раз.