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UFC 312 дю Плесси — Стрикленд: началась прямая трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция турнира UFC 312
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Началась прямая трансляция турнира UFC 312. Вечер ММА проходит на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Основной кард стартует в 6.00 по московскому времени.

Смотреть бои в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Результаты всех противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

В главном бою Дрикус дю Плесси сойдется с Шоном Стриклендом. В соглавном событии вечера подерутся Вэйли Чжан и Татьяна Суарес. В предварительном карде Вячеслав Борщев проведет поединок с Томом Ноланом.

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Вячеслав Борщев
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