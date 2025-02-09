UFC 312 дю Плесси — Стрикленд: началась прямая трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция турнира UFC 312. Вечер ММА проходит на «Кудо Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Основной кард стартует в 6.00 по московскому времени.

Смотреть бои в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Результаты всех противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

В главном бою Дрикус дю Плесси сойдется с Шоном Стриклендом. В соглавном событии вечера подерутся Вэйли Чжан и Татьяна Суарес. В предварительном карде Вячеслав Борщев проведет поединок с Томом Ноланом.

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