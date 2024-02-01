Гейджи ответил Физиеву: «Твой правый глаз был подбит моей правой рукой, парень»

Обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) ответил восьмому номеру рейтинга UFC в легком весе Рафаэлю Физиеву (12-3), обвинившему Гейджи в том, что он во время их боя тыкал в глаз и убегал.

«Ты выглядишь не лучшим образом. Я ударил тебя так сильно, что ты позабыл, какой глаз у тебя закрылся. Твой правый глаз был подбит моей правой рукой, парень», — написал Гейджи в соцсети X.

Гейджи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта 2023-го на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.