Рафаэль Физиев: «Гейджи убегал от меня два раунда и тыкал в глаз»

Восьмой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-3) назвал причины поражения обладателю титула BMF Джастину Гейджи (25-4).

«Гейджи убегал от меня два раунда, — сказал Физиев в интервью The AllStar. — Он перехватил инициативу только тогда, когда ткнул меня пальцем в глаз. Я ничего не видел правым глазом. Я проиграл из-за тычка в глаз и из-за того, что в третьем раунде стал уставать. Он убегал от меня два раунда. Бегал, бегал и бегал. Может, таков был его геймплан, ведь у меня у самого нет геймплана, я не слушаю свой угол. Как бы то ни было, он бегал от меня два раунда».

Гейджи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта 2023-го на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.