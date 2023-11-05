Боец UFC Дудакова рассказала, приняла ли она ислам

Российский боец UFC Виктория Дудакова ответила на вопрос о том, приняла ли она ислам.

«Ну, во-первых, я не очень люблю на эту тему распространяться, на тему религии. Люди сами себе что-то напридумывали, сами в это поверили. На самом деле я всегда делаю этот жест. Просто, видимо, никто не смотрел до этого мои бои. Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что это достаточно личное. Но все, что людям нужно знать, — я верю в Бога, верю в единого Бога, и то, что я сказала на пресс-конференции «Всевышний» — Бог один, имен у него много: будь то Бог, Всевышний, Аллах, Всемогущий, Всемилостивый и так далее. Каждый может называть как угодно, главное — верить. Когда человек верит, он не совершает плохие поступки, по крайней мере если правильное понимание веры», — сказала спортсменка.

21 октября 24-летняя Дудакова победила Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Всего на счету россиянки 8 боев в ММА, во всех из которых она одержала победы (2 — нокаутом).