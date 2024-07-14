Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:22

Анкалаев: «Бой с Перейрой не продлится долго. Его левый хук переоценен»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) уверен, что вскоре UFC объявит о его поединке с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (11-2).

«Мы так долго ждали этого момента. Я думаю, что скоро этот бой будет анонсирован, и вы увидите нового чемпиона. Я действительно собираюсь охотиться за ним и прикончить его. Прежде всего я хочу выиграть этот бой. Я думаю, что этот бой не продлится долго. Будет железная остановка или сабмишен, я не думаю, что бой продлится долго. Просто его удар слишком переоценен. У него стандартный удар левым хуком, я не вижу ничего особенного в его ударной технике», — сказал россиянин Submission Radio.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Бельгии отказываются проводить матч Лиги наций с Израилем
Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
NBC сообщил об отсутствии у стрелявшего в Трампа связей за рубежом
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Трамп подтвердил, что стрелявший на его митинге убит
Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением под Коломной
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брайс Митчелл: «Трамп, брат, если нужно отдубасить какого-нибудь политика, только скажи. Я сделаю это бесплатно»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости