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Арман Царукян — Маурисио Руффи: результат боя UFC 331 16 сентября 2026

Арман Царукян — Маурисио Руффи: результат боя UFC 331

Арман Царукян проведет 5-раундовый поединок в легком весе против Маурисио Руффи на UFC 331 в ночь с 19 на 20 сентября. Вечер ММА пройдет на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — ориентировочно в 5.30 по московскому времени.

Результат боя появится на этой странице после окончания боя.

ММА UFC: Царукян — Руффи

В прямом эфире трансляцию главного боя UFC 331 покажут на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

29-летний Царукян в ММА имеет 23 победы и три поражения. 30-летний Руффи имеет профессиональный рекорд 14-2.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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