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Сегодня, 10:30

Роузи: «Я — величайший боец в истории»

Давид Хачатрян
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Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи (12-2) уверена, что она — величайший боец в истории.

«Люди критикуют меня за бой, который я проиграла в первый раз. Я не была похожа на себя, моя капа была очень плохой. Я буквально вышла на этот бой с сотрясением мозга, поскользнувшись на лестнице. И потом, у меня была совершенно ужасная весогонка, а это значит, что в мозгу меньше жидкости, чтобы защитить его.

И я была на ногах весь бой. Я просто пыталась сделать вид, что мне не больно, но в когнитивном плане мне было не до этого. Я не могла думать так же быстро. Я не могла оценивать дистанцию. Я знаю, что я — величайший боец, который когда-либо жил", — сказал Роузи в интервью Валерии Липовецкой.

Роузи проиграла Холли Холм (14-1) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 15 ноября 2015-го на UFC 193 в Мельбурне, Австралия.

Ронда Роузи
UFC
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