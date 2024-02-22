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22 февраля, 13:13

Алекс Перейра: «Изначально я должен был возглавить UFC 301 в Бразилии»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) признался, что должен был драться на UFC 301 в марте, однако затем ему предложили возглавить UFC 300.

«Изначально мы устно согласились на предложение возглавить UFC 301 в Бразилии, но несколько дней назад матчмейкеры позвонили нам и предложили возглавить UFC 300. Нам это понравилось, и мы приняли предложение», — сказал Перейра в эфире The MMA Hour.

Перейра и Джамал Хилл (12-1) возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Перейра
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