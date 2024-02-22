Рахмонов может провести бой летом

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов может провести бой летом. На данный момент спортсмен проходит восстановление после травмы ноги.

«Травма, конечно, серьезная была, чуть-чуть еще беспокоит. Но все идет к тому, что она скоро восстановится на 100 процентов — и он уже начнет тренироваться в полную силу, потому что бой, надеюсь, могут дать в начале лета», — цитирует Sports.kz тренера бойца Эдуарда Базрова.

Рахмонов в прошлом бою победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.