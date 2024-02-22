Яир Родригес жестко прошелся по Топурии: «Я не хочу с ним драться, я хочу его унизить»

Третий номер рейтинга UFC в полулегком весе Яир Родригес (19-4) заявил, что он терпеть не может действующего чемпиона дивизиона Илию Топурию (15-0).

«Я не хочу с ним (Топурией. — Прим. «СЭ») драться, я хочу его унизить. В этом есть большая разница. Где бы я его не встретил, я его [унижу]. Этот [урод] мне не нравится. Я думаю, что после победы над Ортегой получу бой за титул. Хочу ли я драться с Топурией в Испании? Конечно, я его [унижу], где бы он ни находился», — сказал Родригес на пресс-конференции UFC.

Родригес подерется с Брайаном Ортегой (15-3) 24 февраля на UFC Fight Night 237 в Мехико, Мексика.