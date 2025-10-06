Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит, хочет закалить»

Российский боец Магомед Анкалаев прокомментировал свое поражение от бразильца Алекса Перейры в бою за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

«Если Аллах испытал меня поражением, значит, хочет закалить. Я склоняюсь перед Его волей, но не перед трудностями. Тем, кто остался рядом — спасибо. Тем, кто отвернулся — тоже спасибо. Ведь Аллах очищает путь не только от слабости, но и от лишних людей», — написал 33-летний Анкалаев в соцсети.

38-летний Перейра победил Анкалаева нокаутом в первом раунде.

В команде россиянина сообщили, что третий поединок с Перейрой может пройти в 2026 году. Первый бой состоялся в марте 2025 года, тогда Анкалаев в чемпионском бою победил бразильца на турнире UFC 313 единогласным решением судей.