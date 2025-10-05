Макгрегор: «Поздравляю Анкалаева с мужеством, необходимым для того, чтобы выйти на реванш»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал на победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Поздравляю Перейру с возвращением в реванше. Мастерство. Воля. Решимость. Поздравляю Анкалаева с мужеством, необходимым для того, чтобы выйти на реванш. Мужество. Смелость. Честь. Счет 1:1», — написал ирландец в соцсети.

38-летний Перейра победил 33-летнего Анкалаева в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.