5 октября, 23:58

Макгрегор: «Поздравляю Анкалаева с мужеством, необходимым для того, чтобы выйти на реванш»

Сергей Ярошенко

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал на победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Поздравляю Перейру с возвращением в реванше. Мастерство. Воля. Решимость. Поздравляю Анкалаева с мужеством, необходимым для того, чтобы выйти на реванш. Мужество. Смелость. Честь. Счет 1:1», — написал ирландец в соцсети.

38-летний Перейра победил 33-летнего Анкалаева в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. Встреча завершилась нокаутом в первом раунде.

Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева.Перейра нокаутировал Анкалаева. Россия осталась без титулов UFC

  • zg

    Перейра красавец,Магомед,к сожалению уныл,ждем реванш и пересмотр Анкалаевым своих действий!

    06.10.2025

    • Петр Ян готов провести реванш с Двалишвили в декабре

    Анкалаев: «Если Аллах испытал меня поражением, значит, хочет закалить»

