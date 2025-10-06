Титульный поединок UFC в Белом доме пройдет в день 80-летия Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил, что поединок за чемпионский титул UFC пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года. В этот день главе американской администрации исполнится 80 лет.

Трамп анонсировал бой во время своего выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке.

В начале июля Трамп заявил о планах провести поединок UFC в 2026 году в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия Декларации независимости США. Эта дата отмечается 4 июля. Американский лидер уточнял, что должен состояться «полноценный» чемпионский бой, на который допустят 20-25 тысяч зрителей.