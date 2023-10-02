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Чарльз Оливейра: «Несправедливо, что реванш с Махачевым проходит в Абу-Даби»

Оливейра заявил, что намерен вернуть себе пояс чемпиона в реванше с Махачевым
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что намерен вернуть себе пояс чемпиона в реванше с Исламом Махачевым (24-1).

«Я не думаю, что это справедливо [проводить реванш в Абу-Даби], но таковы правила игры, — сказал Оливейра в интервью My MMA News. — Именно там находится чемпион. Он сторона «А». Но я вернусь за своим поясом, где бы он ни был».

Махачев и Оливейра проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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