О'Мэлли назвал сроки своего возвращения в октагон

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что его следующий поединок состоится до UFC 300, который должен пройти в апреле.

«Я очень, очень хотел провести бой в декабре, — пояснил О'Мэлли в эфире JRE MMA Show. — Я, к примеру, вызвал Чито [Марлона Веру] в декабре, но потом поговорил с UFC, и у них вроде как уже были планы. Они пытались организовать бой Колби Ковингтона и Леона Эдвардса. Они хотят, чтобы я стал главным событием своего собственного шоу, и я думаю, что это очень круто. Я не против. Я думаю, что UFC 300 состоится в апреле. Это был бы отличный кард, но, опять же, они не хотят, чтобы на этом турнире я был главным событием. Думаю, что я буду драться до UFC 300».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.