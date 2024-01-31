Царукян: «Если выиграю пояс UFC, может, Владимир Владимирович позовет в Кремль»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3) в интервью «СЭ» заявил, что Москва, по его мнению, лучший город в мире.

«Если отбросить патриотизм, мне если скажут: «Выбери один город, откуда ты не будешь выезжать всю жизнь», я выбрал бы Москву. В Москве есть все, что хочешь. И деньги есть, и инфраструктура, и тренировки, и земляков много. Был ли я в Кремле? Нет, Владимир Владимирович не звал. Но, если пояс выиграю, может, позовет. Я жду, Владимир Владимирович», — сказал Царукян в интервью «СЭ».

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).