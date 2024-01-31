Богатырев: «Соревноваться с Исмагуловым в ударной технике — не лучший вариант для Вартаняна»

Российский тяжеловес Адам Богатырев заявил, что несерьезно воспринимает поединок Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова в «Нашем Деле».

«Вартанян не хочет рисковать своим хорошим рекордом, у него очень хорошая серия. Если проиграет по правилам ММА Исмагулову, который ушел из UFC на серии из двух поражений, какой смысл его подписывать в UFC? С другой стороны, я не понимаю, зачем такие правила. Соревноваться в ударной технике — не лучший вариант для Эдуарда. В ней более искушенный и разнообразный — это Дамир. Палка о двух концах. С одной стороны, плюс, с другой стороны, сильные стороны Вартаняна нивелировались. Борьба Эдуарда на другом уровне. У Исмагулова более широкий арсенал в ударной технике. Не думаю, что они будут драться в 70 кг, могут договориться на 77 или 80 кг. Не вижу смысла гонять сумасшедшие килограммы для непонятного боя. Что бой даст? Ничего, кроме денег», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

На счету 32-летнего Вартаняна 25 побед и 4 поражения в ММА. В активе 32-летнего Исмагулова 24 победы и 3 поражения. Их поединок в лиге «Наше Дело» должен состояться в марте.