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Блахович сообщил, что получил травму и не сможет драться с Гуськовым: «Огромное разочарование»

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе поляк Ян Блахович сообщил, что не сможет драться с российско-узбекским бойцом Богданом Гуськовым из-за травмы колена.

«Я должен был быть в Штатах на следующей неделе, но планы пришлось изменить. Я просто в ярости. Последний раунд спарринга, неправильная позиция и удар ногой в колено. Разрыв мениска.

План и цель были ясны, это огромное разочарование. Но это еще не конец! Я уже работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее. Вернусь, чтобы закончить все на своих условиях», — написал Блахович.

Бой между Блаховичем и Гуськовым должен был состояться в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328 в Нью-Джерси.

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Богдан Гуськов
Ян Блахович
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