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Армана Царукяна выгнали из самолета в США

Евгений Козинов
Корреспондент

Представляющий Армению и Россию боец UFC Арман Царукян и его два друга были удалены из самолета в США, сообщил в соцсети X журналист Адам Зубайраев и опубликовал видео с места событий.

Боец хотел вылететь рейсом American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию, где пройдет турнир RAF 8. По словам источника, Царукяна попросили покинуть самолет потому что он смотрел в свой телефон перед взлетом.

Турнир борцовской лиги Real Action Freestyle (RAF) пройдет в ночь на 19 апреля в Филадельфии. Соперником Царукяна будет американец Юрайя Фейбер.

29-летний Царукян одержал 23 победы в смешанных единоборствах, 15 из которых досрочно. Также он потерпел три поражения.

Источник: Twitter Адама Зубайраева
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Арман Царукян
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