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Царукян объяснил, почему его сняли с самолета в США

Алина Савинова

Представляющий Армению и Россию боец UFC Арман Царукян рассказал собственную версию того, почему его сняли с авиарейса из Лос-Анджелеса в Филадельфию.

Инцидент произошел 16 апреля. Как сообщал журналист Адам Зубайраев, спортсмена попросили покинуть самолет, потому что он смотрел в свой телефон перед взлетом.

«Я был с командой. Нас было 11 человек. Мы зашли в самолет, там было три свободных места. Спросил у стюардессы, можно ли мне пересесть, поскольку мое место было рядом с другом, который крупнее меня. Сказал: «Может, есть свободное место? Можно я сяду сюда?» Она спросила: «Где ваше место?» Я ответил: «29A». Она сказала: «Идите туда». Я спросил: «Зачем так грубо?» Тогда сел на место 30A, потому что оно было свободно», — цитирует Царукяна MMAJunkie.

По словам бойца, конфликт продолжился из-за действий его друзей.

«Затем кто-то позвонил моему другу, он взял телефон, а другой мой друг открыл столик. Она подошла и сказала ему: «Закройте столик». Он ответил: «Хорошо, сейчас закрою». Потом снова моему товарищу позвонили, и он взял телефон. В итоге нас троих сняли с самолета», — отметил он.

Царукян примет участие в турнире бойцовской лиги RAF, который пройдет в ночь с 18 на 19 апреля в Филадельфии. Его соперником будет американец Юрайя Фейбер.

29-летний Царукян одержал 23 победы в ММА, 15 из которых досрочно. Также он потерпел три поражения.

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Арман Царукян
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