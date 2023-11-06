Бивол: «Мой следующий бой состоится в январе 2024-го»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) рассказал, что он вернется на ринг в январе 2024-го, а также высказался о возможном поединке с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Каждый раз я надеюсь, что мой следующий бой будет против него [Бетербиева], — сказал Бивол Fight Hub TV. — Мне нужно провести бой [в январе], а потом провести бой в июне или июле. Лучше в июне.

Бой с Бетербиевым — это отличный бой. Он отличный боец. Он один из самых сильных панчеров в боксе на сегодняшний день. И не только в полутяжелом весе. Мне интересно проверить свои навыки против такого соперника, как он.

Я не слишком серьезно относился к реваншу с Канело, потому что это были только разговоры. Это были только слова. У меня своя весовая. Конечно, лучше драться в своей весовой категории за четыре пояса. Если они [команда Альвареса] хотят реванша, то им нужно делать больше, чем просто говорить. Нужно действовать, и мы знаем, кто должен действовать. Дело не во мне, потому что я готов к бою. Я не слишком об этом беспокоюсь. Сейчас я сосредоточен только на своей весовой категории.

Сейчас у меня все в порядке со здоровьем, и я очень хочу драться. Да, была пауза, но пауза длилась полтора года. Потом я провел несколько боев и стал лучшим бойцом года [в 2022 году]. Если вам нравится мой бокс, наберитесь немного терпения, и я вернусь в январе, и я надеюсь, что мы увидим хороший бой".

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.