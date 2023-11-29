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Сегодня, 09:14

Биспинг: «Бой с Эдвардсом — последний шанс для Ковингтона стать чемпионом»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) уверен, что второй номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) приложит максимум усилий, чтобы победить чемпиона Леона Эдвардса (21-2).

«Вот что сделает Колби очень опасным в ночь боя: ему 36 лет, это его последний титульный бой. Все просто. Это будет его третий бой за пояс, он дважды дрался с Камару Усманом, но не добился успеха. Один раз его нокаутировали, а в следующий раз дело дошло до решения судей. У него были очень конкурентные бои, но это неважно, он не победил, не стал чемпионом. Это будет последний шанс для Колби Ковингтона, это действительно так», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Ковингтон подерется с Эдвардсом в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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