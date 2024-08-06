Белал Мухаммад: «Я буду драться с Рахмоновым или Усманом»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) заявил, что его следующий поединок состоится против Шавката Рахмонова (18-0) или Камару Усмана (20-4).

«Я вижу, что следующим претендентом на титул станет Шавкат, — сказал Мухаммад MMA Junkie. — Если бы он дрался с Джеком Делла Маддаленой, то мог бы стать стопроцентным претендентом. Однако для меня он — настоящий монстр.

Все говорят, что он следующий претендент, и я думаю, что из всех претендентов я бы поставил на него или на Усмана, просто из-за наследия Усмана и того, кем он является как один из лучших полусредневесов. Но да, если Дана Уайт позвонит мне и сообщит имя соперника, я просто скажу: «Хорошо, круто».

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.