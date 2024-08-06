Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 06:26

Белал Мухаммад: «Я буду драться с Рахмоновым или Усманом»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) заявил, что его следующий поединок состоится против Шавката Рахмонова (18-0) или Камару Усмана (20-4).

«Я вижу, что следующим претендентом на титул станет Шавкат, — сказал Мухаммад MMA Junkie. — Если бы он дрался с Джеком Делла Маддаленой, то мог бы стать стопроцентным претендентом. Однако для меня он — настоящий монстр.

Все говорят, что он следующий претендент, и я думаю, что из всех претендентов я бы поставил на него или на Усмана, просто из-за наследия Усмана и того, кем он является как один из лучших полусредневесов. Но да, если Дана Уайт позвонит мне и сообщит имя соперника, я просто скажу: «Хорошо, круто».

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Камару Усман
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом
Таксист потребовал у пассажирки показать ему грудь и снял это на камеру
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
«Сбер» с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке
Захарова назвала сенсационными новые детали покушения на Трампа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аспиналл назвал несправедливостью увольнение Мокаева из UFC

Аспиналл хочет бой за титул: «Больше я ничего не буду делать»
Новости
RSS RSS
Все новости