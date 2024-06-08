Казахстанский боец ММА наилегчайшего веса Асу Алмабаев проведет поединок с американцем Хосе Джонсоном в ночь с 15 на 16 июня на турнире UFC on ESPN 58. Их бой главного карда вечера смешанных единоборств начнется в 05.20 по московскому времени.

Турнир UFC on ESPN 58 пройдет в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) на арене «UFC Apex». Все бои можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки также покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

В активе 30-летнего Алмабаева в ММА на профессиональном уровне — 19 побед и два поражения. У 29-летнего Джонсона в смешанных единоборствах — 13 побед и 9 поражений.

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