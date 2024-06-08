Российский боец ММА среднего веса Икрам Алискеров подерется с бразильцем Антонио Троколи в соглавном событии турнира UFC on ESPN 58 в ночь с 15 на 16 июня. Их поединок пройдет в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) на арене «UFC Apex». Он начнется в 06.40 по московскому времени.

Весь вечер смешанных единоборств в США можно будет посмотреть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. В прямом эфире видеотрансляцию UFC on ESPN 58 с поединком Алискеров — Троколи также покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

У 31-летнего Алискерова в ММА на профессиональном уровне — 15 побед и одно поражение. На счету 33-летнего Троколи в смешанных единоборствах — 12 побед и три поражения.

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