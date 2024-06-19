Вартанян считает, что у Волкова будет небольшое преимущество в поединке с Павловичем

Российский боец ММА в легком весе Эдуард Вартанян поделился мыслями о предстоящем бое Сергея Павловича и Александра Волкова.

«Несмотря на дружеские отношения бой будет серьезный. Жалеть они друг друга не будут. Это факт. Но я не могу назвать фаворита, потому что они очень близко дерутся. Просто у них стиль разный. Небольшое преимущество я отдаю Волкову, так как у него больше антропометрия, за счет чего он может чаще держать дистанцию. Но у Павловича есть свои сильные стороны. В первую очередь это, конечно, нокаутирующая мощь», — цитирует Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Волкова пройдет 22 июня на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).