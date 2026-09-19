Арман Царукян — Маурисиу Руффи: статистика бойцов, прогнозы, трансляция боя UFC в США

Основная информация о соглавном бое турнира UFC 331.

Дата и место турнира с боем Царукян — Руффи

Бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и бразильцем Маурисиу Руффи пройдет на турнире UFC 331. Шоу состоится арене «Crypto.com» в Лос-Анджелесе (США) в воскресенье, 20 сентября.

Турнир начнется в 00.30 по московскому времени с прелимов, предварительный кард стартует около 2.00 мск, главный — в 4.00. Бой Царукяна и Руффи станет соглавным событием и ожидается ориентировочно в 5.30 мск (советуем следить за ним заранее).

Арман Царукян. Фото USA Today Sports

Данные и статистика Армана Царукяна

Российско-армянский боец Арман Царукян родился 11 октября 1996 года в Ахалкалаки. На момент турнира ему 30 лет. Рост Армана — 170 см, размах рук — около 184 см.

Рекорд Царукяна в профессиональных ММА — 23 победы и 3 поражения. Девять боев он выиграл нокаутом, шесть — сабмишном. В UFC Арман победил в 10 из 12 поединков и подходит к встрече с Руффи на серии из пяти побед. Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.

Последние бои Армана Царукяна

Последний бой в UFC Царукян провел 22 ноября 2025 года в Дохе. Арман победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. До этого он выиграл раздельным решением у бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейры.

В январе 2025 года Царукян должен был провести титульный реванш с Исламом Махачевым на UFC 311, но снялся примерно за сутки до турнира из-за проблем со спиной. После возвращения он победил Хукера, но нового чемпионского боя пока не получил.

Арман Царукян: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 22 ноября 2025 года Дэн Хукер Победа, SBM 2/3.34 23-3 13 апреля 2024 года Чарльз Оливейра Победа, SD 3/5.00 22-3 2 декабря 2023 года Бенеил Дариюш Победа, KO 1/1.04 21-3 17 июня 2023 года Хоаким Силва Победа, TKO 3/3.25 20-3 17 декабря 2022 года Дамир Исмагулов Победа, UD 3/5.00 19-3

Маурисио Руффи. Фото Getty Images

Данные и статистика Маурисиу Руффи

Бразилец Маурисиу Руффи родился 17 июня 1996 года. На момент турнира ему 30 лет. Рост бойца — 180 см, размах рук — около 191 см.

Руффи одержал 14 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. 13 из 14 побед он оформил нокаутами. Девять раз бразилец завершал бой уже в первом раунде.

Бразилец занимает седьмое место в рейтинге легкого веса. Перед UFC 331 он готовился в Австралии вместе с Александром Волкановски. Особое внимание команда уделяла защите от борьбы — ключевому компоненту перед встречей с Царукяном.

Последние бои Маурисиу Руффи

Руффи подходит к UFC 331 после двух досрочных побед подряд. 14 июня 2026 года он остановил Майкла Чендлера ударами в первом раунде, а 31 января победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом во втором.

Единственное поражение бразильца в UFC произошло 6 сентября 2025 года в Париже. Бенуа Сен-Дени трижды перевел Руффи и во втором раунде завершил бой удушающим приемом. Именно эта встреча остается главным аргументом для тех, кто считает борьбу Царукяна ключевым фактором предстоящего поединка.

Маурисиу Руффи: результаты последних боев

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 14 июня 2026 года Майкл Чендлер Победа, TKO 1/4.29 14-2 1 февраля 2026 года Рафаэль Физиев Победа, KO 2/4.30 13-2 6 сентября 2025 года Бенуа Сен-Дени Поражение, SBM 2/2.56 12-2 8 марта 2025 года Кинг Грин Победа, KO 1/2.07 12-1 16 ноября 2024 года Хамес Льонтоп Победа, SD 3/5.00 11-1

Прогнозы на бой Царукян — Руффи

Роман Копылов, российский боец UFC:

«Царукян — фаворит. Он главный претендент на пояс, побил почти всех топов. Но с таким ударником, как Руффи, в стойке ты всегда будешь в опасности. Если Арман навяжет борьбу — он победит. Но впечатлит ли прагматичная победа руководство — это вопрос», — сказал Копылов «Матч ТВ».

Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе:

«Арман — очень жесткий парень. Я рад, что смог научить его быть немного скромнее. Перед нашим последним боем я сказал ему на пресс-конференции, что собираюсь его приземлить, думаю, мне это удалось. После этого он стал усерднее тренироваться и теперь находится на совершенно другом уровне. Так что полагаю, он финиширует Руффи. Не думаю, что Руффи продержится больше двух-трех раундов. После этого Арман получит следующий титульный бой в легком весе», — сказал Ковингтон.

Царукян — явный фаворит букмекеров. Коэффициент на победу Армана составляет 1.27, на победу Руффи — 3.95, на ничью — 64.00.

Где смотреть турнир UFC 331

UFC 331 пройдет в России в ночь с 19 на 20 сентября. Телеканал «Матч! Боец» начнет прямую трансляцию турнира в 00.30 по московскому времени. Федеральный «Матч ТВ» подключится к эфиру в 2.15 мск. Трансляция также будет доступна на сайтах matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Следить за последними новостями и результатами UFC 331 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».