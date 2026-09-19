Арман Царукян — Маурисиу Руффи: статистика бойцов, прогнозы, трансляция боя UFC в США
Основная информация о соглавном бое турнира UFC 331.
Дата и место турнира с боем Царукян — Руффи
Бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и бразильцем Маурисиу Руффи пройдет на турнире UFC 331. Шоу состоится арене «Crypto.com» в Лос-Анджелесе (США) в воскресенье, 20 сентября.
Турнир начнется в 00.30 по московскому времени с прелимов, предварительный кард стартует около 2.00 мск, главный — в 4.00. Бой Царукяна и Руффи станет соглавным событием и ожидается ориентировочно в 5.30 мск (советуем следить за ним заранее).
Данные и статистика Армана Царукяна
Российско-армянский боец Арман Царукян родился 11 октября 1996 года в Ахалкалаки. На момент турнира ему 30 лет. Рост Армана — 170 см, размах рук — около 184 см.
Рекорд Царукяна в профессиональных ММА — 23 победы и 3 поражения. Девять боев он выиграл нокаутом, шесть — сабмишном. В UFC Арман победил в 10 из 12 поединков и подходит к встрече с Руффи на серии из пяти побед. Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.
Последние бои Армана Царукяна
Последний бой в UFC Царукян провел 22 ноября 2025 года в Дохе. Арман победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. До этого он выиграл раздельным решением у бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейры.
В январе 2025 года Царукян должен был провести титульный реванш с Исламом Махачевым на UFC 311, но снялся примерно за сутки до турнира из-за проблем со спиной. После возвращения он победил Хукера, но нового чемпионского боя пока не получил.
Арман Царукян: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
22 ноября 2025 года
|
Дэн Хукер
|
Победа, SBM
|
2/3.34
|
23-3
|
13 апреля 2024 года
|
Чарльз Оливейра
|
Победа, SD
|
3/5.00
|
22-3
|
2 декабря 2023 года
|
Бенеил Дариюш
|
Победа, KO
|
1/1.04
|
21-3
|
17 июня 2023 года
|
Хоаким Силва
|
Победа, TKO
|
3/3.25
|
20-3
|
17 декабря 2022 года
|
Дамир Исмагулов
|
Победа, UD
|
3/5.00
|
19-3
Данные и статистика Маурисиу Руффи
Бразилец Маурисиу Руффи родился 17 июня 1996 года. На момент турнира ему 30 лет. Рост бойца — 180 см, размах рук — около 191 см.
Руффи одержал 14 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. 13 из 14 побед он оформил нокаутами. Девять раз бразилец завершал бой уже в первом раунде.
Бразилец занимает седьмое место в рейтинге легкого веса. Перед UFC 331 он готовился в Австралии вместе с Александром Волкановски. Особое внимание команда уделяла защите от борьбы — ключевому компоненту перед встречей с Царукяном.
Последние бои Маурисиу Руффи
Руффи подходит к UFC 331 после двух досрочных побед подряд. 14 июня 2026 года он остановил Майкла Чендлера ударами в первом раунде, а 31 января победил Рафаэля Физиева техническим нокаутом во втором.
Единственное поражение бразильца в UFC произошло 6 сентября 2025 года в Париже. Бенуа Сен-Дени трижды перевел Руффи и во втором раунде завершил бой удушающим приемом. Именно эта встреча остается главным аргументом для тех, кто считает борьбу Царукяна ключевым фактором предстоящего поединка.
Маурисиу Руффи: результаты последних боев
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
14 июня 2026 года
|
Майкл Чендлер
|
Победа, TKO
|
1/4.29
|
14-2
|
1 февраля 2026 года
|
Рафаэль Физиев
|
Победа, KO
|
2/4.30
|
13-2
|
6 сентября 2025 года
|
Бенуа Сен-Дени
|
Поражение, SBM
|
2/2.56
|
12-2
|
8 марта 2025 года
|
Кинг Грин
|
Победа, KO
|
1/2.07
|
12-1
|
16 ноября 2024 года
|
Хамес Льонтоп
|
Победа, SD
|
3/5.00
|
11-1
Прогнозы на бой Царукян — Руффи
Роман Копылов, российский боец UFC:
«Царукян — фаворит. Он главный претендент на пояс, побил почти всех топов. Но с таким ударником, как Руффи, в стойке ты всегда будешь в опасности. Если Арман навяжет борьбу — он победит. Но впечатлит ли прагматичная победа руководство — это вопрос», — сказал Копылов «Матч ТВ».
Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе:
«Арман — очень жесткий парень. Я рад, что смог научить его быть немного скромнее. Перед нашим последним боем я сказал ему на пресс-конференции, что собираюсь его приземлить, думаю, мне это удалось. После этого он стал усерднее тренироваться и теперь находится на совершенно другом уровне. Так что полагаю, он финиширует Руффи. Не думаю, что Руффи продержится больше двух-трех раундов. После этого Арман получит следующий титульный бой в легком весе», — сказал Ковингтон.
Царукян — явный фаворит букмекеров. Коэффициент на победу Армана составляет 1.27, на победу Руффи — 3.95, на ничью — 64.00.
Где смотреть турнир UFC 331
UFC 331 пройдет в России в ночь с 19 на 20 сентября. Телеканал «Матч! Боец» начнет прямую трансляцию турнира в 00.30 по московскому времени. Федеральный «Матч ТВ» подключится к эфиру в 2.15 мск. Трансляция также будет доступна на сайтах matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».
Следить за последними новостями и результатами UFC 331 можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».