Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:00

UFC 320 Анкалаев — Перейра и Двалишвили — Сэндхаген: расписание и результаты боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC 320 пройдет в Лас-Вегасе 5 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC 320 пройдет в ночь с 4 на 5 октября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Всего в карде — 14 боев, в основном карде — пять поединков.

Главный бой турнира — противостояние чемпиона в полутяжелом весе, россиянина Магомеда Анкалаева (21-1-1-1) и претендента, бразильца Алекса Перейры (12-3).

Соглавное событие — титульный поединок в легчайшем дивизионе между чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили (20-4) и американцем Кори Сэндхегеном (18-5).

Турнир UFC 320 начнется с ранних прелимов в 1.00 5 октября по московскому времени, предварительный кард — с 3.00. Главный кард стартует в 5.00 мск.

UFC 320: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 5.00 мск 5 октября)

  • Магомед Анкалаев (21-1-1-1) — Алекс Перейра (12-3)

  • Мераб Двалишвили (20-4) — Кори Сэндхаген (18-5)

  • Иржи Прохазка (31-5-1-) — Халил Раунтри (15-6-0-1)

  • Джош Эмметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)

  • Абусупьян Магомедов (28-6-1) — Джо Пайфер (14-3)

Предварительный кард (с 3.00 5 октября)

  • Атеба Готье (8-1) — Оззи Диас (10-3)

  • Эдмен Шахбазян (15-5) — Андре Мунис (24-7)

  • Крис Гутиеррез (22-5-2) — Фарид Башарат (13-0)

  • Даниэл Сантос (12-2) — Джу Сан Ю (9-0)

Ранний предварительный кард (с 1.00 5 октября)

  • Яна Сантос (16-8-0-1) — Мейси Чиассон (10-4)

  • Патчи Микс (20-2) — Якуб Виклаж (16-3-2)

  • Николай Веретенников (13-6) — Пунахэле Сориано (11-4)

  • Рамиз Брахимай (12-5) — Остин Вандерфорд (13-2)

  • Вероника Харди (9-5-1) — Броган Уокер (7-4)

Все бои турнира UFC 320 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 1.00 мск. Бои основного карда и ряда боев предварительного карда в прямом эфире также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 4.05 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Результаты поединков Анкалаев — Перейра, Двалишвили — Сэндхаген и других противостояний вечера можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алекс Перейра
Кори Сэндхаген
Магомед Анкалаев
Мераб Двалишвили
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Магомед Анкалаев против Алекса Перейра: трансляция боя UFC 320 начнется ориентировочно в 7.00 мск 5 октября

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости