Турнир UFC 320 пройдет в ночь с 4 на 5 октября.

Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Всего в карде — 14 боев, в основном карде — пять поединков.

Главный бой турнира — противостояние чемпиона в полутяжелом весе, россиянина Магомеда Анкалаева (21-1-1-1) и претендента, бразильца Алекса Перейры (12-3).

Соглавное событие — титульный поединок в легчайшем дивизионе между чемпионом, грузином Мерабом Двалишвили (20-4) и американцем Кори Сэндхегеном (18-5).

Турнир UFC 320 начнется с ранних прелимов в 1.00 5 октября по московскому времени, предварительный кард — с 3.00. Главный кард стартует в 5.00 мск.

UFC 320: расписание и результаты боев турнира

Главный кард (с 5.00 мск 5 октября)

Магомед Анкалаев (21-1-1-1) — Алекс Перейра (12-3)

Мераб Двалишвили (20-4) — Кори Сэндхаген (18-5)

Иржи Прохазка (31-5-1-) — Халил Раунтри (15-6-0-1)

Джош Эмметт (19-5) — Юссеф Залал (17-5-1)

Абусупьян Магомедов (28-6-1) — Джо Пайфер (14-3)

Предварительный кард (с 3.00 5 октября)

Атеба Готье (8-1) — Оззи Диас (10-3)

Эдмен Шахбазян (15-5) — Андре Мунис (24-7)

Крис Гутиеррез (22-5-2) — Фарид Башарат (13-0)

Даниэл Сантос (12-2) — Джу Сан Ю (9-0)

Ранний предварительный кард (с 1.00 5 октября)

Яна Сантос (16-8-0-1) — Мейси Чиассон (10-4)

Патчи Микс (20-2) — Якуб Виклаж (16-3-2)

Николай Веретенников (13-6) — Пунахэле Сориано (11-4)

Рамиз Брахимай (12-5) — Остин Вандерфорд (13-2)

Вероника Харди (9-5-1) — Броган Уокер (7-4)

Все бои турнира UFC 320 в прямом эфире транслирует телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Начало — в 1.00 мск. Бои основного карда и ряда боев предварительного карда в прямом эфире также показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko. Начало трансляции — в 4.05 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного события UFC 320. Результаты поединков Анкалаев — Перейра, Двалишвили — Сэндхаген и других противостояний вечера можно также отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.