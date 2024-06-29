Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:00

Андрей Орловский — Мартин Будай: во сколько начало и кто покажет бой UFC 303

Бой Орловский — Будай на турнире UFC 303 пройдет 30 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец UFC Андрей Орловский.
Андрей Орловский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Белорусский экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский и словак Мартин Будай проведут поединок на турнире UFC 303 30 июня. Их бой раннего предварительного карда пройдет в Лас-Вегасе (США) на территории «Ти-Мобайл Арены». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Поединок Орловский — Будай покажут по подписке и в прямом эфире на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Следить за ключевыми событиями противостояния UFC 303 можно будет в текстовой трансляции «СЭ».

45-летний Орловский является одиннадцатым чемпионом UFC в тяжелом весе. Его статистика в ММА — 34 победы, 23 поражения и еще два поединка завершились без результата. У 32-летнего Будаи в смешанных единоборствах — 13 побед и два поражения.

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Андрей Орловский
Мартин Будай
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Корешков: «Перейра победит Прохазку, если бой пойдет по его плану»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости