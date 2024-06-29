Белорусский экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский и словак Мартин Будай проведут поединок на турнире UFC 303 30 июня. Их бой раннего предварительного карда пройдет в Лас-Вегасе (США) на территории «Ти-Мобайл Арены». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Поединок Орловский — Будай покажут по подписке и в прямом эфире на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Следить за ключевыми событиями противостояния UFC 303 можно будет в текстовой трансляции «СЭ».

45-летний Орловский является одиннадцатым чемпионом UFC в тяжелом весе. Его статистика в ММА — 34 победы, 23 поражения и еще два поединка завершились без результата. У 32-летнего Будаи в смешанных единоборствах — 13 побед и два поражения.

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