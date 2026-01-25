Доминик Круз введен в Зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Доминик Круз вошел в Зал славы промоушена, сообщает пресс-служба лиги.

Спортсмен объявил о завершении карьеры в феврале 2025 года. В том же месяце он должен был провести поединок с Робом Фонтом на UFC Fight Night 252, который был отменен из-за травмы Круза, полученной в процессе подготовки к бою.

Последний раз американец выходил в октагон в августе 2022-го, когда на турнире UFC on ESPN 41 потерпел поражение нокаутом от эквадорца Марлона Веры.

На счету 40-летнего Круза 24 победы при четырех поражениях в смешанных единоборствах.