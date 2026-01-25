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25 января, 11:45

Доминик Круз введен в Зал славы UFC

Алина Савинова

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Доминик Круз вошел в Зал славы промоушена, сообщает пресс-служба лиги.

Спортсмен объявил о завершении карьеры в феврале 2025 года. В том же месяце он должен был провести поединок с Робом Фонтом на UFC Fight Night 252, который был отменен из-за травмы Круза, полученной в процессе подготовки к бою.

Последний раз американец выходил в октагон в августе 2022-го, когда на турнире UFC on ESPN 41 потерпел поражение нокаутом от эквадорца Марлона Веры.

На счету 40-летнего Круза 24 победы при четырех поражениях в смешанных единоборствах.

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Доминик Круз
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