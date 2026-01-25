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25 января, 11:17

Евлоев — о победе Умара Нурмагомедова на UFC 324: «Уверенно»

Алина Савинова

Первый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев лаконично отреагировал на победу своего соотечественника Умара Нурмагомедова на турнире UFC 324.

В ночь с 24 на 25 января Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо. Бой продлился все три отведенных раунда и завершился единогласным решением судей в пользу российского бойца.

«Уверенно», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях после боя.

Эта победа стала для 30-летнего Нурмагомедова 20-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. 38-летний Фигередо потерпел шестое поражение при 25 победах и одной ничьей.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейредо, Гейджи победил Пимблетта в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324

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Дейвесон Фигередо
Мовсар Евлоев
Умар Нурмагомедов
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