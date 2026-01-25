Кияшко надеется, что следующий бой Умара Нурмагомедова будет титульным

Известный тренер по ММА Тарас Кияшко прокомментировал «СЭ» победу россиянина Умара Нурмагомедова над бразильцем Дейвесоном Фигейредо на турнире UFC 324.

Бой завершился единогласным решением судей в пользу 30-летнего россиянина (30:27, 30:27, 30:27).

«Умар выиграл четко, спокойно, собранно. Показал, что работает в двух стойках, без слабых мест. Надеюсь, что следующий бой Умара будет титульным», — сказал Кияшко «СЭ».

Победа над Фигейредо стала для 30-летнего Нурмагомедова 20-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. 38-летний Фигейредо потерпел шестое поражение при 25 победах и одной ничьей.

(Руслан Ботвенко)