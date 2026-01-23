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23 января, 20:52

Американец Смотерман потерял сознание после взвешивания перед турниром UFC 324

Ана Горшкова
Корреспондент

Американец Кэмерон Смотерман потерял сознание после прохождения процедуры взвешивания перед турниром UFC 324 в Лас-Вегасе.

28-летний спортсмен спустился с весов и упал прямо на сцене. Смотермана вынесли из зала на руках для оказания медицинской помощи.

На турнире UFC 324 американец должен был провести бой с 32-летним соотечественником Рики Турсиосом. Но поединок в итоге был отменен. Предварительная причина — изнурительная весогонка, вследствие которой организм обезвожился.

Соревнование пройдет в ночь с 24 на 25 января на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Главным событием вечера станет бой за титул временного чемпиона в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.

Турнир UFC 324, 24&nbsp;&mdash; 25&nbsp;января 2026: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблет, Умар Нургамедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо и&nbsp;другие бои.Брат Хабиба против экс-соперника Яна, бой за титул Гейджи — Пимблетт: UFC возвращается после Нового года
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Кэмерон Смотерман
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