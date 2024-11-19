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Сегодня, 17:27

Олейник: «Ни Аспиналл, ни Перейра не интересны в качестве соперников Джонса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший боец UFC, российский тяжеловес Алексей Олейник порассуждал о будущих соперниках американца Джона Джонса.

«Честно говоря, в качестве соперников Джона Джонса мне не сильно интересны ни Том Аспиналл, ни Алекс Перейра. Если Джонс выиграет у Аспиналла, все будут хотеть, чтобы он дрался с Перейрой. Выиграет и у него, через пару лет появится новый крутой претендент на чемпионский титул. У всех выиграть невозможно. Рано или поздно Джонс либо закончит карьеру, либо проиграет. Это естественное положение вещей. Из этих двух ребят Аспиналл поинтереснее, потому что он природный тяж и представитель поколения миллениалов. Он немножко современный и нестандартный боец, при этом очень скоростной», — приводит слова Олейника Vprognoze.ru.

17 ноября Джонс одержал победу над соотечественником Стипе Миочичем в главном поединке турнира UFC 309. В третьем раунде Джонс нокаутировал соперника ударом в корпус. 37-летний американец защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 28 побед и 1 поражение за карьеру.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Олейник
Джон Джонс
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