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Сегодня, 16:05

Сидельников: «Если бы Джонс захотел, то у него получилось бы закончить поединок еще раньше»

Камила Абдурахманова
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Спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников сравнил потенциальные поединки чемпиона UFC Джона Джонса с Алексом Перейрой и Томом Аспиналлом.

«Джонс доминировал на протяжении всего боя со Стипе, при этом он даже особо не форсировал события. Если бы Джонс захотел, то у него получилось бы закончить поединок еще раньше. Плюс с габаритами Джонса сделать удар уширо — это очень круто, красиво и зрелищно. Признаюсь, я ожидал более динамичный и зрелищный бой, а поединок получился на 50% скучным, но итог симпатичный. Сейчас у Джонса два развития: если он хочет поставить жирную точку, что он конкретный чемпион в тяжелом весе, ему нужен бой с Аспиналлом. Если он хочет медийности, популярности, то это поединок с Алексом Перейрой. Мне кажется, что бой с Перейрой вызвал бы у людей больший интерес, чем противостояние Джонса с Аспиналлом», — сказал Сидельников «РБ Спорт».

Ранее на турнире UFC 309 Джонс защитил пояс в бою со Стипе Миочичем.

Источник: «РБ Спорт»
Алекс Перейра
Джон Джонс
Том Аспиналл
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